📷 Bruges dévoile son troisième maillot, une première dans l'histoire du club

Le champion de Belgique en titre a dévoilé son nouveau maillot "third". Pour la première fois de son histoire, Bruges jouera avec un maillot noir intégral.

Après le maillot bleu domicile et le maillot blanc extérieur, les Brugeois porteront une tenue entièrement noire pour la première fois dimanche, lors de la réception de Courtrai.

