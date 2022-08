Roman Bezus intéressait trois clubs belges, dont le Standard

Roman Bezus a quitté La Gantoise et signé à l'Omonia Nicosie. Il aurait cependant pu rester en Belgique.

Ironie du sort : Roman Bezus affrontera son ancien club, Gand, ce jeudi soir en Coupe d'Europe. Mais l'Ukrainien de 31 ans intéressait plusieurs clubs belges, en plus de La Gantoise elle-même qui a tenté en dernière minute de convaincre son joueur de resigner. Selon le Nieuwsblad, le KV Courtrai, Zulte Waregem et même...le Standard se seraient renseignés au sujet de Bezus avant qu'il opte pour l'Omonia Nicosie.

Bezus aurait refusé l'offre gantoise, et ce alors qu'il appréciait la vie en Belgique, parce qu'il craignait de n'être qu'un second choix et voulait un rôle de titulaire, ce que Nicosie lui proposait.