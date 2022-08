Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) en partance vers la Premier League ?

L'Ukrainien semble intéresser du monde et ne serait pas contre un départ de l'Atalanta.

Selon le Guardian, l'ancien joueur de Genk Ruslan Malinovskyi (29 ans) serait sur les tablettes de Tottenham. Le coach des Spurs, Antonio Conte, ne serait pas insensible à son profil. Nottingham Forest, décidément fort intéressé par les anciens de Pro League, serait également sur le coup.

Le joueur, sous contrat avec l'Atalanta Bergame jusqu'en 2023, serait favorable à un départ vers les Spurs. Un prêt assorti d'une option d'achat serait étudié. Tottenham devrait alors débourser 18 millions pour se l'offrir définitivement.

Sur Instagram, la femme de l'Ukrainien a écrit quelques lignes qui pourraient jeter davantage le trouble sur son avenir en Lombardie : "Bergame est notre maison, nous n'en avons pas d'autre, mais le football et la vie sont unis. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la famille et la carrière de Ruslan. S'il ne peut pas rester à l'Atalanta, il doit trouver une autre solution (...) Il doit penser à son avenir en tant que footballeur professionnel."

Affaire à suivre...