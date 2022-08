Le Club de Bruges place un transfert de Bruges NXT dans le noyau A

Joel Ordonez n'aura pas fait long feu avec Bruges NXT. Arrivé il y a quelques semaines, le défenseur de 18 ans vient officiellement d'être promu en équipe A. Il vient donc garnir le noyau de Carl Hoefkens.

Le Club de Bruges a eu quelques soucis défensifs en début de saison et le week-end dernier, le jeune Sylla a pris place dans l'arrière garde des champions en titre. Si on part du principe que Hendry pourrait quitter le club, la priorité semble désormais d'intégrer des jeunes au noyau.

From now on with the big boys! 😍



Joel Ordóñez sluit vanaf nu aan bij de A-kern 💪 pic.twitter.com/mJBzeyySj8