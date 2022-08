Ally Samatta acclamé pour son retour à Genk : "Un stade fantastique, un public formidable"

Le buteur tanzanien est de retour au Racing Genk.

Suite au départ de Cyril Dessers, Genk a décidé de faire appel à un ancien artificier afin de venir gonfler à nouveau ses rangs en attaque. Ally Samatta est de retour - en prêt du Fenerbahce.

Le Tanzanien a déjà pu goûter à quelques minutes ce samedi face au Cercle de Bruges. Il a été acclamé par le public de la Cegeka lors de son échauffement.

"Je suis reconnaissant pour chaque minute que j'ai eue aujourd'hui, car il ne faut pas oublier que je ne suis de retour dans mon bien-aimé Genk que depuis un peu plus d'une semaine", a déclaré Samatta après le match. "Malgré cette courte période d'adaptation pendant laquelle j'ai essayé de maîtriser la tactique, j'ai tout donné. Je me suis déjà donné à cent pour cent pour mon club et mes supporters. J'adore ce stade fantastique et ce public formidable."

"Après tout, je ne suis revenu au KRC Genk que pour une seule chose : améliorer l'équipe. Car c'est le seul objectif qui compte : former une équipe encore plus forte. Et pour cela je ferai ce qui m'est demandé par l'entraîneur."