Ronny Deila : "Je comprends la colère des fans et leurs souhaits"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège s'est incliné à Sclessin face à OHL (1-3) lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Après Westerlo (4-2), le Standard de Liège a de nouveau chuté ce week-end contre OHL(1-3). Le matricule 16 a livré une première demi-heure intéressante mais ne s'est créé qu'une seule réelle opportunité tandis qu'OHL s'est créé deux occasions de but converties avec une redoutable efficacité. Malgré sa supériorité numérique en début de seconde période, le matricule 16 n'est pas parvenu à revenir dans la rencontre et enregistre sa première défaite à Sclessin cette saison.

"Nous encaissons des goals dès que l'adversaire pénètre dans notre rectangle"

"Nous avons évolué dans la partie de terrain adverse en première période, mais à la pause c'était 0-2. Nous avons du mal à convertir nos occasions, et en même temps nous encaissons des goals dès que l'adversaire pénètre dans notre rectangle. Mes trois changements à la mi-temps ? Je voulais donner un nouveau souffle. Si nous étions revenus à 1-2, cela aurait été probablement compliqué pour OHL surtout à dix contre onze, mais ils mettent ce troisième but. C'était difficile de revenir dans la rencontre par la suite", a confié Ronny Deila à l'issue de la rencontre.

"J'ai vu une équipe aujourd'hui et j'ai vu du contrôle"

Malgré la défaite, le T1 des Rouches veut retenir le positif. "Contrairement à la semaine dernière où j'étais très mécontent de ma formation, j'ai vu une équipe aujourd'hui et j'ai vu du contrôle. Je ne peux pas blâmer les joueurs, ils se sont battus jusqu'au bout. Il faut de la confiance et ne pas vendanger nos opportunités. Nous devons améliorer cela car ce n'est pas assez bon", a poursuivi le technicien norvégien.

"Je veux ces renforts autant que les supporters"

Les dirigeants liégeois vont devoir rapidement renforcer leur effectif s'ils veulent faire partie du top 8 à l'issue de la saison. Le douzième homme rouche a d'ailleurs fait savoir qu'il attendait et voulait accueillir des renforts. "Je comprends la colère des fans et leurs souhaits. Je veux ces renforts autant qu'eux, je peux vous l'assurer. Nous devons faire du mieux possible durant ces trois prochaines semaines avant que le mercato estival ne ferme ses portes. Nous avons besoin d'injecter de la qualité dans cette équipe en signant de nouveaux joueurs. Par rapport à la saison dernière, nous avons perdu plusieurs éléments au sein de cet effectif. Et en parallèle, nous devons travailler sur les choses que nous contrôlons : notre discipline, notre système de jeu et notre confiance. Nous pouvons battre n'importe qui mais aussi perdre contre tout le monde", a conclu Deila.