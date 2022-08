Jérémy Taravel explique pourquoi il a décidé de raccrocher les crampons : "Une décision compliquée, mais je ne voulais pas prendre de risque"

Alors qu'il devait rejoindre les U23 du Sporting d'Anderlecht en Challenger Pro League, le défenseur central a annoncé la fin de sa carrière le 4 août dernier sur les réseaux sociaux.

Jérémy Taravel (35 ans) a décidé de raccrocher les crampons le 4 août dernier alors qu'il était sur le point de rejoindre les U23 d'Anderlecht. "J'avais trouvé un accord avec Anderlecht et nous étions sur la même longueur d'onde. Après ma visite médicale qui s’est bien passée, il me restait à rencontrer le cardiologue. Après l'échographie, il a vu quelque chose et on m'a fait passer une IRM par précaution une semaine plus tard. Les résultats sont tombés quatre jours après : j'avais une petite cicatrice sur le cœur qui peut venir d’une grippe ou d’un syndrome viral. Rien de grave, mais ça devient risqué quand on pratique du sport de haut niveau. Beaucoup de personnes ont la même chose que moi mais ne sont pas contrôlées. Le cardiologue m’a dit que je pouvais peut-être encore jouer cinq ans au haut niveau sans qu’il m’arrive quelque chose comme il pouvait m'arriver des bricoles après deux semaines en provinciale. Ils auraient fait d’autres tests plus poussés si j’avais 25 ans ou si je devais faire un gros transfert. Mais, j'ai 35 ans, ma carrière est faite et je ne voulais pas prendre ce risque. Ma mère m'a demandé si je voulais effectuer une contre-visite, mais j'ai refusé car cela me serait resté en tête", nous confie le jeune retraité. "Je vais continuer à faire du sport, mais je ne dois pas monter dans les tours. Je me suis laissé jusqu'au 1er septembre pour profiter de ma famille et laisser les exercices physiques de côté."

© photonews

Alors qu'il comptait encore jouer au moins deux ans au plus haut niveau, le Français a dû subitement mettre un terme à sa carrière. "Une décision compliquée. Mes parents et ma femme ont éprouvé plus de mal que moi parce qu’ils savent ce que le foot représente pour moi. En plus, j’étais bien physiquement et j’allais rejoindre un beau projet du côté d'Anderlecht. Le club où évolue mon fils. Il était triste que je ne puisse pas jouer au Sporting. Je suis partagé entre deux sentiments. À savoir la tristesse de ne plus jamais jouer, mais aussi le soulagement et cette sensation de liberté. Toutes ces restrictions et ces contraintes liées au football ont disparu. J’ai toujours fait attention à mon hygiène de vie, que ce soit mon alimentation, mon sommeil, mon corps et ma récupération. Je suis libéré de ce poids sans parler de la pression", souligne l'ancien défenseur central.

Jérémy Taravel a déjà préparé sa reconversion. Après avoir validé son diplôme UEFA B il y a deux ans, il prépare désormais le diplôme UEFA A. "C'est ce que je veux faire et je veux enchaîner directement. Cela fait deux voire trois ans que je veux devenir coach. J'aimerais intégrer un staff le plus rapidement possible. J'ai déjà plusieurs pistes comme Anderlecht et le Cercle de Bruges. J'attends des nouvelles et j'espère que cela va se décanter rapidement. Je n'ai pas la prétention de vouloir être T1 ou T2 à l'heure actuelle car je ne veux pas brûler les étapes et que je suis encore en apprentissage. Vivre au quotidien avec un staff afin d'apprendre les ficelles du métier", explique celui qui a été formé à Lille.

Taravel est revenu sur les meilleurs moments de sa carrière. "La Coupe de Belgique remportée avec Lokeren, les matchs de Ligue des champions avec le Dinamo Zagreb et la montée en D1A avec le Cercle de Bruges. Le moment le plus compliqué ? Ma saison à La Gantoise puis le prêt en Suisse du côté de Sion où j'ai peu joué", ajoute-t-il avant d'évoquer les coachs qui l'ont le plus marqué durant sa carrière. "Dury m'a appris qu'une carrière de footballeur ne se faisait pas essentiellement sur le terrain et que l'hygiène de vie était primordiale. Maes voulait que l'on soit 200% sur le terrain, Vanhaezebrouck faisait attention à tous les petits détails, Vercauteren et Cossey mettaient en avant l'importance de la communication, Paul Clement attachait de l'importance au management et au côté humain et Jeunechamps partage sa passion du football. J'ai appris beaucoup auprès de ces coachs", conclut Jérémy Taravel.

Formé à Lille, Jérémy Taravel avait rallié la Belgique lors d'un prêt à Zulte Waregem (janvier 2009 -Juin 2009). Il avait rejoint définitivement les Flandriens (2009-2010) avant de rebondir à Lokeren (2010-janvier 2014). Il avait ensuite déposé ses valises au Dinamo Zagreb (janvier 2014-2016) avant de faire son retour en D1A du côté de La Gantoise (2016-2017). Il avait été par la suite envoyé en prêt à Sion (février-juin 2017) avant de signer au Cercle de Bruges (2017-2021). Il a effectué sa dernière saison à Mouscron lors de l'exercice 2021-2022.