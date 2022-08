Alex Czerniatynski inquiet : "J'ai l'impression que le Standard poursuit sur sa lancée de la saison dernière"

Après un exercice 2021-2022 catastrophique, le Standard de Liège souhaitait débuter la nouvelle saison de la meilleure des manières. Mais les Rouches affichent déjà un piètre bilan de 4 points sur 15 après cinq journées de championnat. Un mauvais départ et des stats peu encourageantes.

Après la défaite à Westerlo (4-2), le Standard de Liège a connu une nouvelle débâcle le week-end dernier en chutant à domicile contre OHL (1-3). Le matricule 16 peine déjà en ce début de saison avec un bilan comptable médiocre, une attaque inéfficace et une défense en souffrance. Les Rouches ont marqué huits buts dont quatre sur penalty et ont encaissé douze goals. Ils possèdent la plus mauvaise défense du championnat, à égalité avec Eupen.

"Une situation bien triste pour les supporters du Standard"

"Une situation bien triste pour les supporters du Standard quand on regarde le jeu proposé et la façon dont ils encaissent. Anormal de ne pas être parvenu à renverser la situation en supériorité numérique contre OHL en seconde période. Je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme, mais j'espère que le club n'est pas reparti pour une nouvelle crise comme lors de la saison dernière. Car il y aura trois descendants directs cette année", nous confie Alex Czerniatynski. "On parle de nouveau processus qui demande du temps, mais c'est insuffisant d'avoir 4 points sur 15 quand on est le Standard. Il faut prendre des points le plus vite possible. J'ai l'impression qu'ils continuent sur leur lancée de la saison dernière, un prolongement qui me tracasse...Une seule victoire et déjà trois défaites dont deux contre Westerlo et OHL. Ronny Deila va devoir avoir une bonne discussion avec son vestiaire", souligne l'ancien joueur du matricule 16.

"Ils vont aller à Courtrai avec le couteau sous la gorge"

Avec l'arrivée de 777 Partners, les supporters s'attendaient à un mercato estival animé. Alors que le marché des transferts ferme ses portes le 6 septembre prochain, seuls trois renforts ont débarqué en bord de Meuse. "À l'heure actuelle, Westerlo et OHL n'ont pas de meilleur noyau que celui des Liégeois et ils ont pris des points... Les transferts entrants ne sont pas non plus des gars qui débarquent de 5ème provinciale. Le Standard doit être au minimum au milieu du classement et non dans une position où le club commence déjà à douter. Ils vont aller à Courtrai avec le couteau sous la gorge, un match à six points et un entraîneur déjà sous pression. Puis, je pense aux supporters à qui on a promis monts et merveilles après avoir remis de l'ordre à la maison. Toutefois, c'est sur le terrain que ça compte le plus", précise l'ancien buteur avant d'évoquer la mauvaise ambiance qui règne au sein du vestiaire liégeois. "Quand tu es entraîné dans une spirale négative, il y a tout qui ressort. Les joueurs sont plus nerveux, et il suffit d'un rien pour que ça explose. Alors la presse gratte et va tout rechercher. Durant ma carrière, j'ai été confronté à des problèmes au sein de l'effectif, mais comme on gagnait et que les résultats suivaient, on ne parlait que du positif. Les joueurs doivent se regarder dans la glace et se dire : "On a tous joué comme des patates". Ils doivent se serrer les coudes et être solidaires", ajoute-t-il.

"Les Rouches doivent effectuer une série"

Les Liégeois vont devoir désormais faire le plein de points et se trouver au plus vite dans la colonne de gauche du classement pour évacuer la pression. "Les équipes adverses sont beaucoup plus motivées à l'idée d'affronter un Standard à la peine plutôt que l'inverse. Les Rouches doivent effectuer une série et, pardonnez-moi l'expression, montrer leurs couilles pour s'en sortir. S'ils gagnent à Courtrai, les fans seront à nouveau derrière eux à Sclessin", a conclu Alex Czerniatynski.