Anouar Ait El Hadj, déjà la fin du golden boy ?

Considéré comme un énorme espoir à Anderlecht, Anouar Ait El Hadj vit des heures très compliquées.

C'est l'un des feuilletons de la semaine à Anderlecht : très peu utilisé par Mazzù depuis le début de la saison, Anouar Ait El Hadj (20 ans) a refusé de jouer le week-end dernier avec les RSCA Futures (U23) contre Lommel. Une décision qui a eu comme conséquence d'en amener une autre : Felice Mazzù l'a renvoyé dans le noyau B.

Il faut dire que la déception a de quoi être grande. Ait El Hadj était considéré comme l'une des pépites issues de Neerpede. Lancé par Kompany alors qu'il n'a même pas encore 18 ans, Ait El Hadj monte progressivement en puissance l'année suivante. Son coach lui accorde beaucoup de confiance, et cela paye : le jeune natif de Molenbeek enchaîne les titularisations et séduit le public du Lotto Park. Il se montre régulier, et décisif à plusieurs reprises dans des matchs importants - contre Genk à deux fois et contre l'Antwerp notamment.

© photonews

On se dit alors que l'avenir est radieux pour celui qui honore ses premières sélections avec les U21 belges. Malheureusement, les choses ne vont pas tourner en sa faveur. Kompany l'utilise moins, et le positionne sur les ailes alors qu'il évoluait régulièrement en tant que milieu central / milieu offensif. Le coach "chipote", cherche son meilleur dispositif, et compte moins sur un Ait El Hadj qui ne parvient pas à peser sur le jeu lorsqu'il joue.

Refaelov ou même Olsson obtiennent les préférences de Kompany, tandis qu'Ashimeru puis Arnstad sortent de très grosses prestations. Alors que de nombreux purs produits du cru (Verschaeren, Amuzu, Debast, Delcroix,...) commencent progressivement à monter en puissance, Ait El Hadj semble en stand-by. Dans un match décisif et très tendu face à Courtrai pour l'accession aux Champions' play-offs, il marque le 1-2 et permet aux Mauves de passer devant. Le but est un peu chanceux, mais qu'importe : il sonne comme une libération pour lui.

Malheureusement, il n'arrivera pas à être influent durant les play-offs et ne bénéficiera que de très peu de temps de jeu (0 titularisations, 4 montées au jeu pour un total de 64 minutes). Les chiffres de sa saison sont maigres : 2 buts et 1 assist sur plus de 1110 minutes de jeu toutes compétitions confondues.

Une mise à l'écart bénéfique...ou un départ ?

Voilà où en est la situation d'Ait El Hadj. L'arrivée de Mazzù, malgré le fait que ce dernier ait dit qu'il comptait sur son jeune joueur en début de saison, n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. Le garçon semble néanmoins bien entouré, comme le prouve la prise de défense de la part de son papa ; mais surtout il semble regretter son geste - émotif, comme il l'a reconnu - et montrer un véritable attachement pour le club dans lequel il évolue depuis maintenant 10 ans.

En ésperant que cette mise à l'écart et ce retour chez les U23 lui permettra de se remettre en évidence à l'avenir sous le maillot mauve et blanc. Cela prendrait les airs d'un énorme gâchis s'il venait à quitter le RSCA...