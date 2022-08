Ronny Deila évoque sa nouvelle recrue et les dossiers Amallah et Raskin : "Un joueur de son âge ne devrait pas avoir à se retrouver dans cette situation"

Après ses deux défaites de suite, le Standard de Liège tentera d'aller faire un résultat du côté de Courtrai dimanche après-midi (16h) lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Pour ce déplacement au stade des Eperons d'or, Ronny Deila pourra compter sur l'ensemble de ses troupes, hormis Noah Ohio qui est encore un peu trop court. Noë Dussenne est quant à lui légèrement incertain.

Osher Davida (21 ans) pourra déjà faire partie du onze de départ. "C'est un très bon renfort avec un gros potentiel qui offre plusieurs possibilités. Un ailier gauche puissant et rapide. Il a une bonne attitude et fait preuve de calme. Il a déjà joué de grands matchs dans le passé en Israël et il a confiance en lui. C'est très important quand on joue dans un club comme le Standard de Liège. Il est prêt à jouer dimanche", a confié le technicien norvégien en conférence de presse.

Après la défaite à Westerlo, l'entraîneur du Standard avait demandé plus de clarté concernant l'avenir de Selim Amallah et Nicolas Raskin. Cela semble être le cas pour l'international marocain qui fera son retour dans l'équipe après sa suspension. "Selim est plus relax et je ne le sens pas stressé. Il travaille bien à l'entraînement et il a le niveau pour évoluer dans n'importe quelle équipe de D1A. J'aimerais le conserver et le voir performer avec nous. Quand on voit le prix que coûterait un joueur de sa qualité...", a souligné le T1 des Rouches avant d'évoquer Raskinator.

"En ce moment, Nicolas pense beaucoup. Un garçon qui a du charisme et de la personnalité. Sa situation est compliquée pour lui comme pour nous, vu l'échéance de son contrat en juin 2023. Un joueur de 21 ans ne devrait pas avoir à se retrouver dans cette situation. On discute avec lui et il est honnête avec nous. Il a besoin de prendre une décision sur son futur et nous aussi, on a besoin de ça", a conclu Deila.