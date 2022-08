Anouar Aït El-Hadj bel et bien de retour dans le groupe des RSCA Futures

Le jeune milieu de terrain avait refusé de rejoindre le groupe U23 du RSC Anderlecht. Mais le conflit a été résolu.

Anouar Ait El-Hadj (20 ans) fait bel et bien partie de la sélection des RSCA Futures qui affrontent le SK Beveren ce samedi (16h). Le conflit entre le jeune médian, habitué à l'équipe A, et le club a été résolu, après que Ait El-Hadj ait refusé de rejoindre les U23. Notons les absences de Stroeykens, Duranville et Kana, qui joueront donc probablement avec l'équipe A.