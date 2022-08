Thibault Peyre : "La saison dernière a été très délicate pour moi"

Le défenseur central du KV Mechelen est revenu pour nous sur ses absences de la saison dernière, ainsi que sur son retour au plus haut niveau.

Victime d'une blessure importante à la cheville la saison dernière, Thibault Peyre a été écarté des terrains durant de nombreuses semaines. Une indisponibilité difficile à supporter. "Je pensais manquer trois à quatre rencontres, mais cela a été beaucoup plus long que prévu. C'était très difficile mentalement. Je sais que je ne suis pas facile à vivre pour les kinés du club quand je suis blessé, mais c'est parce que je déteste rester de côté. Les gens ont tendance à t'oublier quand tu es absent. Cette période entre septembre et novembre a vraiment été délicate."

Pour son retour de blessure, Thibault Peyre dispute directement 90 minutes face au KRC Genk. "La profondeur de banc n'est pas énorme. Il est donc difficile de revenir et de jouer quinze minutes, puis trente au match suivant, et de reprendre progressivement du temps de jeu. J'ai enchaîné quelques rencontres avant de contracter le Covid-19. Plus tard dans la saison, je reçois un carton rouge et je suis suspendu durant trois rencontres. Au total, j'ai tout de même disputé une vingtaine de matches, mais je n'ai pas jugé cela suffisant. Je veux jouer le plus possible, et montrer au club que je suis disponible n'importe quand."

Quand un nouvel entraîneur arrive, on ne sait jamais à quoi s'attendre

Malgré ces quelques différends, Thibault Peyre n'a jamais eu peur de perdre sa place au sein de l'effectif Malinois. "Ce n'était pas de la peur, mais il est certain que la concurrence est présente. J'ai débuté la première rencontre de cette saison, face à l'Antwerp, sur le banc. Quand un nouvel entraîneur arrive, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Heureusement, je suis monté au jeu pour disputer la seconde période, et je reste sur quatre titularisations consécutives, en ne manquant que les vingt dernières minutes face à Westerlo."

Le Français de 29 ans dispose d'un contrat courant jusqu'en 2024 derrière les casernes. Son avenir ? Il n'y pense pas encore. "Je me sens comme un poisson dans l'eau ici. Le football me passionne. J'aime les semaines remplies, et me fixer des objectifs à court comme à long terme. Je donne toujours tout pour mon équipe, quitte à me laisser de côté. J'aimerais rester plus longtemps ici, car je pense que ce club est réellement à mon image. Je m'entends particulièrement bien avec mes coéquipiers, le personnel du club et la direction. Si je n'ai pas la possibilité de rester ici à la fin de mon contrat, alors je devrai me diriger vers un autre défi. Peut-être dans un pays plus exotique, mais je ne pense pas à ça pour le moment. Si le KV Mechelen me propose un nouveau contrat, il y a de très fortes chances que je l'accepte. J'aime ce club, et je compte rester ici" conclut Thibault Peyre pour Walfoot.be.