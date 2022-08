Mazzù ou pas, rien n'y fait : Anderlecht s'incline une cinquième fois contre l'Union

L'Union Saint-Gilloise a gardé ses bonnes habitudes et battu le RSC Anderlecht, malgré Felice Mazzù sur "l'autre" banc cette fois.

Et dire qu'ils étaient...quatre fois prévenus ! Le RSC Anderlecht savait, en se rendant à l'Union Saint-Gilloise, qu'il faudrait être attentif d'entrée de jeu...et Felice Mazzù mieux que personne. Pourtant, d'emblée, le Sporting se fait surprendre : pris au dépourvu par le pressing de l'USG, Amuzu se fait prendre devant son rectangle, et Victor Boniface en profite pour ouvrir le score (1-0, 3e).

Pris à froid, Anderlecht s'ébrouera cependant assez rapidement. Amir Murillo est intenable sur son flanc : l'un de ses centres trouve Verschaeren qui frôle l'égalisation. Le latéral panaméen sera ensuite à la réception d'un beau ballon de Kristian Arnstad, et son centre-tir...piège Moris, qui pousse la balle dans ses propres filets (11e, 1-1).

La rencontre s'équilibre : Wesley Hoedt, trouvé sur corner, force Moris à un bel arrêt (29e). Mais la défense anderlechtoise est bien trop facilement prise dans le dos. Dante Vanzeir prend d'abord l'axe de vitesse et frappe sur Van Crombrugge (31e) ; le héros de la saison passée finit par inscrire son premier but de la saison sur un corner bien géré. Nieuwkoop le trouve de la tête et Vanzeir fait 2-1 (31e, 2-1). Mazzù est conscient de la panique de son équipe et fait...trois changements à la pause, faisant entrer Silva, Refaelov et Sadiki.

Anderlecht et les penaltys

Le pressing unioniste reste gênant pour le Sporting : Van Crombrugge manque une relance, et Lazare Amani tente un lob...que le portier sort miraculeusement (50e). ll n'y en a que pour l'USG en début de seconde période avec une frappe de Boniface à côté, puis un arrêt de plus signé Van Crombrugge devant Vanzeir (57e). Anderlecht tente de répondre, mais Esposito rate l'immanquable, pourtant bien isolé par Murillo (72e).

La fin de rencontre sera une histoire de penaltys...refusés : d'abord, Burgess touche le ballon de la main mais Sebastiano Esposito était hors-jeu et Refaelov, pourtant déjà en place, doit s'éloigner des 16 mètres. C'est ensuite l'Israélien qui, à l'entame du temps additionnel, donne un coup-franc juste à l'entrée du rectangle, alors que là aussi, l'arbitre avait sifflé penalty. Anthony Moris claque le ballon au-dessus, et le RSC Anderlecht s'incline pour une cinquième fois consécutive face à l'Union. Mazzù ou pas, rien n'y fait...