Gianni Bruno lance déjà le derby limbourgeois

Gianni Bruno a marqué ses deux premiers buts sous le maillot du STVV contre le KV Malines. Lors de la célébration, le joueur prêté par La Gantoise a revêtu un maillot voyant avec un message clair pour les rivaux limbourgeois de Genk

"Ce premier but était une phase similaire à celle contre l'Union lors de la première journée", s'est réjoui Bruno. "Cette fois, il est bien entré. Quand un attaquant est sur le terrain depuis trois minutes et qu'il est capable d'en pousser une au fond, on prend naturellement confiance", a expliqué l'attaquant à l'issue de la rencontre. "Koita a également eu sa part dans ces deux buts. Je pense donc que nous avons rendu la tâche difficile à l'entraîneur en pensant au derby", a souligné celui qui portait un maillot avec l'inscription "Fck Gnk".

"J'ai déjà marqué contre Genk avec Zulte Waregem et le Cercle. C'est à l'entraîneur la semaine prochaine de faire les choix, j'ai hâte d'y être. Est-il en train de dire que je suis parti pour une série de buts ? Il peut. Oh bien, il sait comment cela fonctionne dans l'esprit d'un attaquant."