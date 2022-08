Ibrahima Cissé va rebondir en Turquie

Libre depuis la fin de son contrat du côté de Seraing, le Guinéen va rejoindre la D2 turque.

Ibrahima Cissé va rejoindre Götzepe (D2 turque) où il va signer un contrat d'une saison, plus une année en option. Le milieu défensif tentera d'aider le club turc à retrouver la Süper Lig un an après sa relégation. Le joueur âgé de 28 ans va découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat. Il va retrouver Dino Arslanagic au sein du club basé à Izmir.

Arrivé au Pairay durant le mois d'octobre 2020, l'international guinéen avait peu joué avec les Métallos quand ceux-ci évoluaient en D1B à cause d'une blessure au ménisque (3 rencontres toutes compétitions confondues). Mais, le joueur âgé de 28 ans a été importantissime lors du défunt exercice (35 rencontres toutes compétitions confondues) puisqu'il a été l'un des auteurs majeurs du maintien.