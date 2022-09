Le Club de Bruges a refusé une offre d'un club français pour Noa Lang !

L'ailier néerlandais devrait donc rester au Club de Bruges.

Lille se serait renseigné sur Noa Lang, selon Het Laatste Nieuws. Le journal ajoute que les Dogues avaient bon espoir de recruter le Néerlandais (6 matchs, 1 but et 1 assist cette saison) et ont proposé une offre de 18 millions d'euros. Seulement, cette somme était bien inférieure à ce qu'espérait le Club de Bruges, qui a refusé la proposition.

Actuellement blessé et sous contrat jusqu'en 2025 avec les champions de Belgique en titre, Lang espérait un transfert durant cette fenêtre estivale. La tendance s'est néanmoins confirmée ces dernières semaines : il restera à Bruges au moins jusqu'à l'hiver prochain.