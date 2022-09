Carl Hoefkens se méfie du Cercle : "Ceux qui jouent contre nous sont toujours motivés"

Le derby brugeois sera au menu de ce soir, en ouverture de la 7e journée de JPL.

Bruges accueille le Cercle ce soir, en match d'ouverture de cette nouvelle journée de Pro League.

La saison dernière, le Cercle avait mené la vie dure à son voisin, les Blauw & Zwart espèrent changer la donne cette saison : "Nous devons gagner tous nos matches de toute façon, donc cela n'a rien à voir avec le fait de prendre notre revanche", a confié Carl Hoefkens dans des propos repris par Het Laatste Nieuws.

Pourtant, le T1 est conscient de la nature particulière d'un derby : "Un derby est toujours un match spécial. De plus, le Cercle joue également d'une manière particulière. Ce sera donc un match spécial. Tout ceux qui jouent contre nous sont motivés de toute manière, et le Cercle sera encore plus motivé. Nous devons être préparés à cela."

Coup d'envoi à 20h45 au Jan Breydel.