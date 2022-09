Mathieu Cachbach : "C'est l'année de confirmation pour moi"

Le milieu de terrain fait son grand retour au Pairay durant ce mercato estival.

Mathieu Cachbach a paraphé un contrat de deux ans au RFC Seraing après avoir rompu son contrat à Metz. "L'année dernière, je n'étais pas attendu car personne ne me connaissait. Après mes matchs en deuxième partie de saison, on attend désormais plus de ma part. C'est l'année de confirmation pour moi. J'ai encore des choses à prouver", a confié le milieu de terrain en conférence de presse.

Déjà peu utilisé durant la préparation des Grenats, le joueur âgé de 21 ans n’a disputé qu’une petite minute de championnat. Il ne faisait pas partie des plans de Laszlo Bölöni en Lorraine. "Metz avait décidé de me faire revenir pour la préparation et j'ai effectué ma préparation à fond. Ma relation avec le coach était bonne et il voulait que je reste au club. Mais j'ai besoin de jouer et revenir à Seraing me rend vraiment heureux. Le groupe a changé, mais j'ai apprécié de suite l'ambiance qui règne ici. Il y a beaucoup d'envie dans ce noyau", a souligné l'un des artisans du maintien lors de l'exercice 2021-2022.

Lanterne rouge avec trois points au compteur, Seraing va devoir enregistrer des résultats lors des prochaines journées, même si cela ne sera guère facile. "Un calendrier ardu nous attend (Malines, Club de Bruges, Antwerp, Standard), mais chaque match a sa vérité et personne n'est imbattable", a conclu l'Arlonais qui avait participé à 19 rencontres, toutes compétitions confondues avec les Métallos la saison dernière.