Jonas De Roeck ne panique pas après le 0/9 : "Pas encore de quoi s'inquiéter"

Le promu avait bien commencé la saison avant de rapidement rentrer dans le rang.

Pour son retour dans l'élite, Westerlo avait débuté par une victoire, puis enregistré un bon 6/12 avant trois défaites de rang.

Les Campinois viennent de concéder trois buts au Bosuil face au leader de JPL : "Nous avons bien commencé le match et les consignes ont bien été exécutées avec quelques moments où nous pouvions être dangereux. Vous savez que vous n'aurez pas dix occasions ici et que l'Antwerp n'a pas besoin de beaucoup pour marquer des buts, ils l'ont déjà prouvé", déclarait Jonas De Roeck en conférence de presse.

"En deuxième mi-temps, nous avons eu une autre bonne occasion, mais juste après, ils ont marqué le 2-0, ce qui a immédiatement coupé le souffle à mes joueurs. Nous avons essayé, mais l'Antwerp est très mature, ils attendent de frapper quand l'occasion se présente", poursuit le coach campinois.

Avec six points, Westerlo ne compte qu'un point d'avance sur le Cercle, 18e du classement, mais De Roeck n'est pas encore inquiet : "Lorsque vous ne vous créez pas d'occasions ou que vous êtes constamment menés, vous devez vous inquiéter mais pour nous ce n'est pas encore le cas il n'y a donc pas encore de quoi encore s'inquiéter. Maintenant, cela fait partie du processus et nous savions que ce serait difficile. Beaucoup nous ont comparés à l'Union, mais nous savions que ce ne serait pas possible", poursuit De Roeck.

Le marché des transferts ferme dans deux jours et l'entraîneur de Westerlo aimerait pouvoir ajouter de la qualité supplémentaire à son effectif : "Nous n'avons pas été épargnés par les blessures et sommes toujours à la recherche de certains profils, mais ce ne sera pas facile", conclut l'ancien joueur de l'Antwerp.