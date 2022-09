L'entraîneur de Malines plutôt dur avec un nouveau transfert : "Sa volonté est grande, mais..."

Les nouveaux venus à Malines ne font pas encore leurs preuves. Un ex-Buffalo n'a pas encore été en mesure d'apporter une plus-value.

Hugo Cuypers est passé de Malines à Gand et Yonas Malede (22 ans) a fait le mouvement inverse. Bien que l'entraîneur néerlandais puisse se contenter de peu de joueurs, lors du match contre Seraing le week-end dernier, il était frappant de constater à quel point Danny Buijs était particulièrement préoccupé par Malede. Il a vu un but refusé au Cercle il y a quelques semaines et n'a toujours pas pu ouvrir son compteur.

© photonews

Lors de ses premiers matches, l'Israélien a joué le rôle d'attaquant, face à Seraing depuis la gauche. Ses actions étaient très prévisibles. Buijs pense que Malede devrait gérer ses efforts beaucoup plus intelligemment. "Vous devez jouer au football avec votre tête. De nos jours, il existe toutes sortes de données sur lesquelles vous pouvez vous référer. Vous pouvez dire : 'J'ai beaucoup couru, beaucoup sprinté'. Mais si vous vous trompez à moitié, à quoi bon ?"

Qualité

Reconnaître ce qui est nécessaire dans certaines phases doit donc être bien meilleur. "Vous devez savoir dans les situations: dois-je jouer le ballon derrière l'homme, dois-je le jouer devant l'homme, dois-je suivre, dois-je jouer en profondeur? Ça manque avec lui. C'est aussi en partie la qualité. Storm est entré pendant vingt minutes et était bien plus dangereux que Malede pendant cette période."

Cependant, tout n'est pas négatif, car Yonas Malede fait preuve d'un engagement exemplaire. "Sa volonté est grande, mais elle doit être la base sur laquelle vous donnez tout ce que vous avez sur le terrain. Vous devez également jouer au football avec votre esprit."