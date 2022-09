Mark Van Bommel : "C'est très agréable d'égaler un record qui a déjà plus de 90 ans"

Normalement, le ciel est bleu, mais ce dimanche, il est devenu rouge à Deurne lorsque l'Antwerp a gagné 3-0 contre Westerlo au Bosuil. Mark Van Bommel, lui aussi, ne pouvait qu'être satisfait.

L'Antwerp a connu un début de partie difficile contre Westerlo. "Westerlo a bien commencé, nous avons eu des difficultés avec cela", confie Van Bommel. "Sans vraiment concéder de grosses occasions, il y a eu quelques situations dangereuses à la limite des 16 derniers mètres, ce qui fait que nous avons rapidement pris du retard", souligne le T1 des Anversois.

"A la fin, Jean (Butez) a capté deux bons ballons en première mi-temps et un en seconde mi-temps et nous avons marqué au bon moment. À la fin de la journée, vous devez simplement être satisfait parce que vous gagnez 3-0 dans un match à domicile", déclare le technicien néerlandais.

© photonews

Et cette victoire est déjà la septième d'affilée en sept matchs, égalant le départ parfait d'Anvers en 1930. "C'est très agréable d'égaler un record qui a déjà plus de 90 ans, et nous devons le chérir, mais nous ne sommes encore qu'à sept journées de championnat. Nous devons maintenant réagir de la même manière que lorsque nous perdons : rester calmes et continuer à travailler."

De Laet-Nainggolan

Ce n'est pas la première fois cette saison que Van Bommel surprend avec son onze de départ, en mettant Nainggolan et De Laet sur le banc. "Ils n'étaient pas satisfaits, comme tous ceux qui ne sont pas titulaires. Parfois, je dois prendre des décisions cruciales afin d'aligner l'équipe qui a le plus de chance de battre l'adversaire. Cette fois, c'était sans De Laet et Nainggolan, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne joueront pas le prochain match", conclut Van Bommel.