Hoedt voulait se montrer : "Tout est dit et écrit, Vertonghen et moi pouvons jouer ensemble"

Ces derniers jours, dans l'ombre de l'annonce de l'arrivée de Jan Vertonghen, il y a aussi eu beaucoup de spéculations sur Wesley Hoedt. Serait-il victime de l'arrivée du record international ? Hoedt n'a surtout pas hésité à donner de la voix contre OHL.

Hoedt a essayé de diriger tout et tout le monde pendant 90 minutes. Il parlait encore plus que d'habitude. "Vous savez, beaucoup de choses sont dites et écrites. Personne ne sait que j'ai déjà joué deux matchs avec un problème au niveau de l'un de mes mollets. Je voulais montrer que j'étais à 100%", a déclaré le défenseur.

Il ne pouvait qu'attendre avec impatience l'arrivée de Vertonghen, a-t-il également déclaré. "Je pense que nous avions besoin de quelqu'un comme ça. Il a beaucoup d'expérience. Et avec tout le respect que je lui dois : quand Jan Vertonghen ouvre la bouche, tout le monde écoute."

"Est-ce qu'on peut jouer ensemble ? Vous avez vu ça aujourd'hui ? Jan joue sur le côté. Je peux y jouer aussi et Hannes aussi. Il y a encore beaucoup de matchs. Nous allons avoir besoin de tout le monde."