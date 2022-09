Le Département d'arbitrage en désaccord avec la décision sur la faute de Marcelin

Une décision qui n'a pas convaincu le Referee Department de l'Union belge et son représentant, l'ancien arbitre Franck De Bleeckere.

"Sur un long ballon de Mignolet, le défenseur du Cercle Marcelin veut récupérer le ballon qui rebondit. Il tente de jouer le ballon avec baucoup d'intensité et d'impact", commente De Bleeckere. "Il touche Nielsen en-dessous du genou avec les crampons en avant et la jambe droite tendue."

"En agissant ainsi, il met en danger la sécurité du joueur. L'arbitre donne une carte jaune pour une faute imprudente. Le Referee Department s'attend à une intervention du VAR et à un carton rouge pour le joueur du Cercle pour faute grave."

