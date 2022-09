Le bilan du mercato : Anderlecht a frappé fort...mais devra (r)assurer

Le mercato est fini, c'est l'heure du bilan. Celui du Sporting d'Anderlecht paraît positif, même si tout dépendra naturellement des résultats.

LE transfert : Jan Vertonghen

On pensait que l'arrivée de Fabio Silva serait difficile à surpasser. Mais Jan Vertonghen est d'un autre calibre : plutôt qu'une star en devenir, il est une star établie. Le joueur le plus capé dans le club le plus titré : la formulation est accrocheuse. Mais au-delà d'un nom, Vertonghen a déjà prouvé en une vingtaine de minutes de jeu son apport sportif. Sa présence, son expérience, son apport entre les lignes peuvent élever le jeu du RSC Anderlecht. De tous les renforts du Sporting cet été, il semble être la réussite la plus assurée.

© photonews

Amadou Diawara devra faire oublier Trebel

Le milieu de terrain a été déforcé cet été : qualitativement, avec le départ de Josh Cullen, et quantitativement avec celui de Kristoffer Olsson. Le "retour" d'Adrien Trebel semblait crucial et réussi, mais le Français s'est blessé et ne reviendra pas avant plusieurs mois. Résultat : la pression sera sur les épaules d'Amadou Diawara. Le premier match du Guinéen n'a pas été totalement convaincant : peu de duels remportés, peu de responsabilités prises et un ballon fatal perdu. Mais Diawara est en manque cruel de rythme. Il devra prendre ses marques, et retrouver le niveau qui était le sien à Bologne, puis Naples. S'il y parvient, il peut devenir l'un des milieux les plus costauds de D1A.

Silva-Esposito : un mirage ?

Fabio Silva n'a rien à faire en Belgique. Financièrement, c'était évident - Anderlecht a réussi un superbe coup en attirant en prêt un joueur ayant coûté 45 millions d'euros à Wolverhampton. Le Portugais a ensuite confirmé sportivement : il paraît capable de remplacer Joshua Zirkzee, sur le terrain et dans le coeur des fans. Son entente avec Sebastiano Esposito était attendue. Mais jusqu'ici, l'Italien n'a pas prouvé être le renfort espéré. Pas un seul but, pas un seul assist, et des moments de maladresse franchement inquiétants : Esposito n'a même pas prouvé qu'il méritait le onze, et le RSCA a même tenté de rapatrier Zirkzee pour renforcer son attaque. Le duo "Esposilva" n'est pour le moment qu'un mirage...

L'acte manqué : la (non)-vente de Francis Amuzu

Le flanc gauche du RSC Anderlecht a été chamboulé cet été. Sergio Gomez a quitté le club, ce qui devait laisser Francis Amuzu seul maître à gauche...mais une offre de l'OGC Nice a fait hésiter le club et le joueur. Offre finalement refusée. On parlait là de près de 10 millions d'euros. Mais Felice Mazzù est fan de "Ciske". Et, on en prend le pari, l'adaptation d'Abdulrazak Ishaq ne s'est pas passée aussi bien que prévu. Le Nigérian transféré pour 3 millions d'euros s'est planté dès son second match et ne revient dans le coup que depuis quelques semaines.

© photonews

Si Ishaq avait mis tout le monde d'accord, Amuzu aurait probablement pu plier bagages. Refuser près de 10 millions pour un joueur du calibre d'Amuzu pourrait être une erreur qui reviendrait hanter Anderlecht si le Diablotin ne passe pas enfin le palier qu'il semble jusqu'à présent incapable d'atteindre. Moussa N'diaye, lui, est arrivé du FC Barcelone et peut être la bonne surprise. En attendant une offre hivernale pour Amuzu ?