Que penser du mercato du Sporting de Charleroi?

On attendait un ou deux renforts du côté du Sporting de Charleroi, mais Edward Still n'a rien vu venir.

Après la victoire face à La Gantoise, Edward Still était pourtant clair lors de son interview d'après-match au micro d'Eleven Sports : "Des renforts ? Oui, nous y travaillons, il devrait y avoir des mouvements ciblés dans les deux prochains jours". Cependant, plus personne n'est venu garnir les rangs des Zèbres.

Les plus optimistes diront une chose : cette fois, personne n'est parti en fin de mercato et l'équipe n'a pas été déforcée. Pour les autres, qui estiment à raison que l'équipe aurait pu être renforcée, c'est la soupe à la grimace. Mais quel type de profil aurait pu venir renforcer le club ?

Clairement, un attaquant de pointe. Il semble que Youssouph Badji a épuisé tout son crédit au Mambourg, lui qui n'est même pas toujours repris dans la sélection. L'autre arrivée estivale, Benbouali, n'a pas encore été décisif et parait parfois un peu hors des lignes de course. Un attaquant supplémentaire n'aurait pas été superflu.

Ensuite, depuis le début de la saison, le poste d'ailier est partagé entre trois hommes : Kayembe, Nkuba et Tchatchoua. Quand on sait que le premier s'épanoui parfaitement dans le rôle de défenseur central dans une défense à trois, cela ne laisse plus beaucoup d'autres options. En ce qui concerne Mbenza, Edward Still le voit plutôt dans un rôle d'ailier intérieur. Nkuba et Tchatchoua auront certainement un creux durant la saison et ils devront souffler. Là aussi une solution aurait pu être trouvée.

Jusqu'en janvier, Edward Still va devoir faire avec le noyau actuel. Certains pourraient dès lors recevoir une chance inespérée, comme Descotte. À eux de saisir cette chance.