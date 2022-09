Avec son but, Abakar Sylla a écrit une partie de l'histoire du Club de Bruges en Ligue des champions

Le jeune transfuge du Club NXT a marqué un but très important face à Leverkusen.

La soirée aura été riche en émotions pour Abakar Sylla et le FC Bruges. Le néo-promu du Club NXT a marqué le seul et unique but de la rencontre, synonyme de victoire à domicile face à un coriace adversaire.

Mais ce but a toute une symbolique à la fois personnelle et collective. Pour Sylla, il s'agissait de son premier but chez les pros depuis son arrivée dans le noyau A. Pour le FC Bruges, c'était le 500e but européen de son histoire. Tout un symbole.

Le premier but de l'histoire des blauw en zwart en Europe remonte à celui inscrit par Raoul Lambert, icône du club, le 21 septembre 1967 face au Sporting Lisbon.