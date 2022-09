Nouvelle porte de sortie en Russie pour l'ancien Sérésien Ibrahima Cissé

Ibrahima Cissé (28 ans) signe librement à Ural, 12e de la dernière saison de Premier League russe. Le milieu de terrain s'est engagé pour deux saisons, selon nos informations.

Formé au Standard de Liège, Cissé part ensuite à Malines, avant de revenir chez les Rouches. Il part en 2017 en Angleterre, à Fulham. Après plus de 6 mois passés sans club, il rejoint le RFC Seraing. Chez les Métallos, l'international guinéen (19 sélections) dispute 38 rencontres.

The signing of Ibrahima #Cisse to #FCUral. #transfers pic.twitter.com/QerX905b11