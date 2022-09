Yorbe Vertessen fait son auto-critique : "Je n'ai pas amené assez"

Le PSV Einhoven a manqué ses débuts européens contre Bodo/Glimt. Le buteur belge Yorbe Vertessen n'a pas amené assez, de son propre aveu.

Yorbe Vertessen a débuté la rencontre d'Europa League face à Bodo/Glimt, mais ne s'est pas mis en évidence pour l'occasion. "Je ne suis vraiment pas satisfait. On ne va pas tourner autour du pot. Et c'est en partie dû à ma propre prestation, je n'ai tout simplement pas donné assez aujourd'hui", regrette l'attaquant belge au micro d'ESPN. "Tout le monde a pu voir ça. Mais je suis concentré sur le prochain match, je laisserai ça derrière moi".

Le PSV a concédé un piètre partage 1-1, et Vertessen n'a pas fait la différence. "J'aurais pu marquer un but, par exemple...mais le jeu n'était pas assez bon non plus. Après, je viens de revenir. Mais je suis en forme. Je ne l'ai juste pas montré", ajoute-t-il. "Je n'ai pas d'excuses, mon opération de l'appendicite n'est pas une excuse, je déteste utiliser ça".