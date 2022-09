Officiel: Monza débarque déjà son coach

Cela n'a pas traîné !

Le nul décroché par Monza dimanche contre Lecce (1-1) n'a pas suffi à sauver la place de Giovanni Stroppa sur le banc du club promu en Serie A. Ce mardi, la formation lombarde a annoncé le départ de l'entraîneur qui lui avait permis d'accéder pour la première fois de son histoire à l'élite italienne.

Le technicien de 54 ans paie le mauvais début de saison de son équipe, qui ne compte qu'un point après six journées de championnat. Avant son nul face à Lecce, Monza a concédé cinq défaites contre le Torino (0-1), Naples (0-4), l'Udinese (1-2), l'AS Rome (0-3) et l'Atalanta Bergame (0-2). Après un recrutement ambitieux, le propriétaire Silvio Berlusconi et l'administrateur Adriano Galliani attendaient de meilleurs résultats malgré un calendrier peu évident.

C'est le coach de l'équipe réserve, Raffaele Palladino, qui assurera l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur.