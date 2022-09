Sergio Conceiçao se méfie du Club: "C'est une équipe agressive"

Le Club de Bruges affronte le FC Porto ce soir. L'entraîneur du FC Porto, Sérgio Conceição, s'est exprimé sur ce duel.

Conceição, qui a un passé au Standard, est connu comme un entraîneur passionné. Carl Hoefkens en a déjà parlé lors de sa conférence de presse : "Ils vont nous prendre par le cou." Conceição a répliqué à son tour : "São aggressivos", ou "Ils sont agressifs".

Le T1 de Porto n'a pas non plus manqué de complimenter son adversaire du soir. "Bruges a la qualité nécessaire pour gagner. Ils ont été champions trois fois de suite, ils ont l'habitude de gagner, ils ont joué six fois en Ligue des champions lors des sept dernières éditions, c'est une équipe qui a l'habitude de ces matchs", a cité Sapo.

Parlant de l'équipe du Club de Bruges, l'entraîneur a ajouté qu'il s'attend à un bloc solide. "Équipe forte en largeur, avec du mouvement, cherchant à jouer en profondeur. C'est aussi une équipe difficile, avec des joueurs forts physiquement. Ils sont agressifs."