Vincent Janssen : "J'ai sous-estimé le niveau du championnat de Belgique"

Malgré l'entame parfaite des siens, Vincent Janssen a vécu un début de saison difficile, avant de rapidement de mettre au diapason.

Le Royal Antwerp est en train de réaliser un début de saison phénoménal. Huit matches, huit victoires, meilleure défense et deuxième meilleure attaque du championnat, derrière le Club de Bruges. Rien que ça. Grâce à un mercato plus ambitieux que jamais, le Great Old semble parfaitement armé pour tenir la dragée haute au Club de Bruges sur l'ensemble de la saison.

Parmi les multiples recrues phares des Anversois cet été, l'arrivée de Vincent Janssen occupe très certainement une belle place. Recruté pour 22M€ par Tottenham il y a quelques années, l'international néerlandais qui a disputé près de 50 rencontres de Premier League et qui compte 18 sélections avec les Oranje n'a pas trouvé le chemin des filets lors des neuf premières rencontres des siens toutes compétitions confondues, avant de rapidement se mettre au diapason.

Dans un entretien accordé à l'émission "Extra Time" diffusée sur Canvas, l'attaquant de 28 ans s'est exprimé sur ce début de saison difficile. "J'admets avoir sous-estimé le niveau du championnat de Belgique. Je pensais que ce serait rapidement bien plus facile pour moi. Heureusement, je viens d'inscrire cinq buts lors des quatre dernières rencontres de championnat, et je suis convaincu que vous n'avez pas encore vu le meilleur de moi-même." Les défenses adverses sont prévenues.