Europa League : Monaco et Philippe Clément défaits par Ferencvaros

Les Monégasques occupent la 3e place de leur groupe.

Soirée décevante pour Philippe Clément et Monaco, défaits sur leur pelouse face à Ferencvaros lors de la deuxième journée d'Europa League. Avec Krépin Diatta titulaire, Thomas Didillon et Eliot Matazo sur le banc, les hommes de l'ancien entraîneur du Club de Bruges ont été muselés par la belle organisation hongroise.

Les visiteurs, qui ont déjà vu leur première ouverture du score refusée après vingt minutes de jeu, ont finalement trouvé l'ouverture à dix minutes du terme. C'est Vecsei qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre.

Au classement, Ferencvaros compte six points, devant Trabzonspor et l'AS Monaco. L'Étoile Rouge de Belgrade n'a pas encore ouvert son compteur et ferme la marche.