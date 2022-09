🎥 Fergal Harkin dresse le bilan du mercato du Standard de Liège : "Nous avons essayé de faire le travail d'un été en l'espace de quelques semaines"

Le nouveau directeur sportif des Rouches est revenu sur le dernier mercato estival, mais a également évoqué les U23 et le centre de formation liégeois.

Les renforts estivaux, au nombre de huit, ont mis du temps à arriver en bord de Meuse. Seuls Noah Ohio et Barrett Laursen étaient présents dès l'entame du nouvel exercice. Le matricule 16 a ensuite accéléré et signé Osher Davida, Filippo Melegoni, Stipe Perica, Philip Zinckernagel, Marlon Fossey et Steven Alzate en fin de mercato.

"Les cinq dernières semaines ont été folles, très agréables, très stressantes, très fatigantes, mais je pense que nous y sommes arrivés. Nous avons essayé de faire le travail d'un été en l'espace de quelques semaines, ce qui est très difficile. Mais avec le travail abattu et la patience de chacun, je pense que nous avons fait le job. Plusieurs personnes méritent d'être félicitées. Beaucoup ont travaillé très dur pour y arriver : les recruteurs, les services administratifs, Pierre (Locht) et Régi (Goreux), et je dois remercier 777 Partners pour leur soutien ces quatre voire cinq dernières semaines de nous avoir autorisés à amener les joueurs que nous voulions pour rendre cette équipe meilleure", a confié le directeur sportif du Standard de Liège sur les réseaux sociaux du club.

"D'abord, nous devons nous améliorer. Améliorer l'équipe, la qualité, amener de la concurrence à chaque poste. Et surtout amener les profils dont l'équipe a besoin. J'ai dit cela dès mon arrivée, c'est très important qu'on ait les bonnes personnes pour ce club, celles qui pourront jouer à la façon de Ronny (Deila) et mener l'équipe comme Ronny le veut. Et répondre aux attentes des supporters. Mais nous devons aussi tirer le meilleur des joueurs qui étaient là la saison passée. Nous avons pu le voir ce week-end. Tous les joueurs qui ont commencé contre Saint-Trond étaient déjà là et ils ont terriblement bien presté et je dois le reconnaître. Ils ont élevé leur niveau et c'est ce que la concurrence apporte. Tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers et tu dois travailler dur. Les joueurs que nous avions l'an dernier sont en train de le faire. Nous pouvons le constater dans les performances", a-t-il ajouté.

"Il n'y a pas de secret, nous voulons que Selim (Amallah) et Nico (Raskin) restent à long terme. Nous sommes toujours en discussions pour que ça se produise. Ce n'est pas encore fait et nous l'espérons encore. Mais je le répète : nous avons de la qualité et de la concurrence à chaque position et ceux qui s'entraînent dur, ils joueront."

"Le but est d'améliorer tous les départements du club. Il y a eu tellement de changements durant l'été avec mon arrivée et celle du nouveau coach, un nouveau style de jeu. Nous avons dit que nous voulions ramener de la stabilité dans le club, mais aussi s'améliorer, et avec cette équipe je pense que nous allons améliorer notre position au classement. Les supporters apprécient notre football et aiment le regarder. Et si nous continuons sur cette voie, nous obtiendrons le succès que tout le monde mérite. J'aime à penser que le succès de ce club et son futur est son académie et les joueurs qui vont en sortir. Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps pour suivre la formation des jeunes car les U23 m'ont pris pas mal de temps. Je compte bien m'intéresser aux autres sections maintenant que le mercato est fini. Ce que je peux voir chez les U23 m'emballe énormément. Il y a de nombreux bons joueurs. Une partie de mon travail consiste à créer un pont vers l'équipe première pour qu'ils puissent venir performer et être le futur du club. C'est ce à quoi nous aspirons. Mais les installations sont vraiment excellentes, les joueurs aussi. Le staff a réalisé un travail extraordinaire pour les amener à ce niveau. Nous devons capitaliser là-dessus pour nous améliorer", a conclu Harkin.