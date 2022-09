Désormais à 100%, Morgan Poaty vise l'exploit à l'Antwerp : "La saison dernière, nous n'étions pas passés loin de la victoire au Bosuil"

Ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la neuvième journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing se rend au Bosuil pour affronter l'Antwerp.

Arrivé en provenance de Guingamp la saison dernière, Morgan Poaty fait partie des artisans du maintien de Seraing en D1A. Sur le départ cet été, il est finalement resté chez les Métallos. "Il était convenu avec l'ancienne direction que je pouvais partir en cas d'offre car j'étais arrivé gratuitement au club. J'ai eu plusieurs opportunités, mais elles ne me plaisaient pas. Je suis resté et je suis content d'être là. J'ai encore beaucoup de choses à apporter au groupe qui est fort jeune étant donné que je fais partie des plus âgés. J'essaie d'aider au mieux l'équipe et de retrouver mes sensations. Je dois encore m'améliorer à plusieurs niveaux avant de franchir un cap", a confié le joueur âgé de 25 ans en conférence de presse.

Titulaire indiscutable sur le flanc droit sérésien la saison dernière, le défenseur s'est retrouvé sur le banc au début de ce nouvel exercice. Mais, le back droit a retrouvé le onze de départ depuis la victoire au KV Malines. "Cela n'a pas été une période facile avec ce long mercato estival et je pensais à beaucoup de choses. J'étais là sans être là parfois. Désormais, je suis à 100% physiquement et mentalement depuis un peu moins d'un mois", a souligné l'international congolais.

Après le Club de Bruges, place à l'Antwerp l'actuel leader de la JPL. "Nous voulons gratter quelque chose là-bas. Nous allons affronter un gros poisson qui a tout gagné jusqu'à maintenant. C'est top de jouer contre une telle équipe dans un stade comble avec une grosse ambiance. Il faut prendre du plaisir et jouer de façon relâchée. Nous sommes une équipe compliquée à jouer et nous y croyons. La saison dernière, nous n'étions pas passés loin de la victoire au Bosuil (2-1). Tout est possible dans le football", a conclu Poaty.