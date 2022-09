Marc Brys : "Ne pas avoir entraîné de plus grands clubs ? Oui, c'est un regret"

Marc Brys affrontera le KV Mechelen avec Oud-Heverlee Louvain ce week-end. Dans sa troisième année de contrat, il est conscient que sa présence d'assez longue durée au club est significative.

Alors qu'Oud-Heverlee Louvain prépare son déplacement au KV Mechelen, Marc Brys a été interrogé en conférence de presse sur sa présence au sein du club louvaniste. L'entraîneur de 60 ans est dans sa troisième année de contrat, ce qui fait de lui l'entraîneur en place depuis le plus longtemps au sein d'un club de Jupiler Pro League. "Ce n'est pas normal, après un petit peu plus de deux ans."

L'entraîneur louvaniste a déclaré avoir eu l'occasion d'entraîner un club de plus grande importance dans sa carrière. "J'ai été deux fois en contact avec Genk, et j'ai eu des réunions là-bas. Mais pour diverses raisons, cela ne s'est pas fait. C'est un petit regret dans ma carrière, car j'aurais aimé savoir où se situent mes limites. Mais ce n'est certainement pas un traumatisme. Je me sens bien ici à l'OHL, je suis persuadé d'être au bon endroit. J'entame tout de même ma troisième saison au sein du club. Je pense que c'est significatif."