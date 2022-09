🎥 L'Inter Milan s'incline à Udinese, qui prend la tête de la Serie A !

MalgrĂ© un joli but de Nicolo Barella sur coup-franc, l'Inter Milan s'est inclinĂ© sur la pelouse d'Udine...qui prend temporairement la tĂȘte de la Serie A.

La Serie A a un nouveau et surprenant leader. Udinese est venu à bout de l'Inter Milan ce dimanche (3-1), retournant la situation après avoir été rapidement mené. À la 6e minute, en effet, Nicolo Barella inscrit un superbe but sur coup-franc pour lancer l'Inter.

Udine atteint cependant la mi-temps sur un score de 1-1 suite à un autobut de Skriniar. Et en seconde période, en fin de rencontre, les Frioulans prendront finalement le dessus. Bijol fera 2-1 à la 84e, et un dernier but signé Arslan à la 90e+3 fixera le score à 3-1.

L'Udinese est donc leader de Serie A désormais, avec deux points d'avance sur le trio Naples-Milan-Atalanta.