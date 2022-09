🎥 Christian Benteke inscrit son premier but en MLS

A peine arrivé et déjà décisif. Voilà comment résumer les débuts de Christian Benteke pour DC United. Il n'aura pas fallu très longtemps au Diable Rouge pour trouver les chemins des filets avec son nouveau club.

Ce dimanche, lors de la réception de l'Inter Miami de David Beckham, "Bentegoal" a frappé et de quelle manière !

A la 22e minute, sur un centre, il s'est joué de la défense floridienne pour fusiller le gardien adverse et planter sa première rose avec l'équipe de la capitale américaine.

BENTEKE FINDS HIS FIRST FOR #DCU 💪@chrisbenteke || #VamosUnited pic.twitter.com/SrEegsf62f