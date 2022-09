Leandro Trossard a donné le coup d'envoi au KRC Genk : "Je pense me rapprocher d'une place de titulaire avec les Diables"

Leandro Trossard a donné le coup d'envoi de la rencontre opposant le KRC Genk à La Gantoise, mais a manqué le but tardif de son ancienne équipe.

Après avoir donné le coup d'envoi de la rencontre, Leandro Trossard a quitté le stade à quelques minutes de la fin du match. Il n'a donc pas pu assister au but salvateur de Bryan Heynen en fin de partie. Celui qui a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives se sent bien depuis le début de la saison en Premier League.

"C'est juste dommage que l'entraîneur soit parti maintenant. Nous attendons avec impatience de voir qui sera son successeur" a déclaré celui qui ne savait pas encore que quelques heures plus tard, Roberto De Zerbi allait être officialisé comme le nouvel entraîneur principal de Brighton.

De retour en Belgique pour les deux rencontres opposant les Diables au Pays de Galles et aux Pays-Bas, l'ancien limbourgeois veut poursuivre sur sa belle lancée. "J'ai l'impression de me rapprocher d'une place de titulaire en équipe nationale. Mon niveau est très élevé ces derniers mois, et j'essaie de le maintenir le plus longtemps possible. J'espère pouvoir jouer le plus longtemps possible. Pour le Qatar, cela dépendra de la forme du moment. Voyons ce qui se passera dans les deux prochains mois" conclut le joueur de 27 ans pour Het Laatste Nieuws.