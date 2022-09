Renaud Emond sur la touche pour "quelques semaines"

Le buteur liégeois ne faisait pas partie de la liste ce dimanche face au FC Bruges.

Absent depuis deux semaines, Renaud Emond va devoir prendre son mal en patience. Le buteur liégeois n'était pas dans la liste pour le déplacement à Saint-Trond la semaine dernière et ne l'était pas non plus ce dimanche face aux Brugeois.

Emond est actuellement blessé au genou et Fergal Harkin a confirmé la nouvelle au micro d'Eleven Sports.

"Il en a pour quelques semaines", a annoncé le directeur sportif du Standard sans donner plus de précision quant à la durée de l'indisponibilité du joueur.