Axel Witsel n'a jamais pensé à revenir en Belgique: " Je veux encore jouer au top niveau"

Axel Witsel était libre et aurait donc pu revenir en Belgique, mais il a choisi de poursuivre sa carrière à l'Atlético Madrid.

À bientôt 34 ans, Axel Witsel entame une nouvelle page de sa carrière en Espagne. Mais dès son arrivée chez les Colchoneros, il a été confronté à une préparation exigeante. "Je suis plus "fit" que d'habitude"n déclare Witsel en conférence de presse ce mercredi. "Je n'avais plus connu une préparation aussi dure depuis ma saison au standard avec Bölöni. Nous sommes partis deux semaines dans les montagnes, nous avions 3 entraînements par jour. C'était très intense, mais au final, on sait que tout le groupe est prêt pour cette saison".

Et Witsel n'est pas surpris de suivre le rythme : "La saison dernière n'a pas été simple, c'est vrai, mais, j'ai tout de même beaucoup joué, près de 42 rencontres, je pense. Quand on est dans une dernière année de contrat, ce n'est jamais simple, mais Dortmund m'a toujours respecté".

Libre, il aurait très bien pu revenir en Belgique à l'instar de Vertonghen, Alderweireld ou encore Boyata. "Je n'ai pas eu le moindre contact, et ce n'était pas dans ma tête. Je veux encore rester au top niveau et jouer la Ligue des Champions, c'est pour cela que je suis allé à l'Atlético. Je n'ai plus 10 ans à jouer au football alors j'essaie d'en profiter un max. Pour le futur, je ne dis pas oui, mais pas non non plus. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer".