Le Maroc, futur adversaire des Diables, gagne pour la première de son nouveau sélectionneur

Le Maroc a disputé un match non-officiel pour s'entraîner, avant son match amical face au Chili.

Il s'agissait du premier match de Walid Regragui en tant que sélectionneur du Maroc, même s'il ne figurera pas dans les statistiques puisqu'il s'agissait d'un galop d'essai de deux fois 30 minutes. Regragui a principalement aligné des réservistes, dont deux belgo-marocains : Ilias Chair (ex-Lierse), et le nouveau venu Ismael Saibiri (PSV Eindhoven), qui avait été contacté par Roberto Martinez pour prendre la température mais a opté pour le Maroc.

Le Maroc l'a emporté 1 but à 0 sur un but de Walid Cheddira, attaquant de Bari lui aussi appelé pour la première fois. Les Lions de l'Atlas, futurs adversaires de la Belgique à la Coupe du Monde 2022, ira ensuite affronter le Chili et le Paraguay en Espagne.