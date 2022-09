Neymar récompensé de son excellent début de saison

Le Brésilien est métamorphosé depuis le début de la saison.

Neymar (30 ans) semble être relancé totalement, après bien des années difficiles. Le Brésilien, joueur le plus cher de l'histoire (222 milions d'euros) en est déjà à 11 buts et 8 assists en 11 matchs. Son trio avec Messi et Mbappé promet des étincelles.

Neymar a ainsi été élu joueur du mois d'août en Ligue 1, avec 7 buts et 6 passes décisives sur ce mois. Il devance Messi et Florian Sotoca, coéquipier d'Openda à Lens.