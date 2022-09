Quelles sont les bonnes surprises du début de saison en Pro League ?

Alors que le championnat est mis au repos suite aux matchs internationaux, nous nous penchons sur les joueurs qui ont impressionné, alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment.

Avant de présenter notre sélection, nous aimerions préciser l'importance du terme "surprise". Ainsi, certains joueurs qui prestent actuellement à leur niveau attendu ou en accord avec les capacités qu'on leur connaissait avant cette saison n'en font pas partie.

Exit donc les Bryan Heynen et Mike Trésor (Genk), Mathieu Maertens (OHL), Selim Amallah (Standard) ou même Kamal Sowah (Bruges), qui ont toujours été de très bons joueurs intrinsèquement et qui confirment - ou revivent - cette saison. En notant, au moment de faire cette liste, que la frontière est parfois assez mince ou compliquée à tracer, voici les joueurs considérés comme "surprise" après 9 journées de championnat.

On commence, assez logiquement, par le Standard de Liège. Certains joueurs tels que Denis Dragus (3 buts en 9 matchs) montrent de superbes choses. Le Roumain est en quelque sorte le symbole d'un Standard qui revit enfin, qui arrive à gagner à nouveau et à faire vibrer ses supporters, un peu avec les moyens du bord. On peut également citer William Balikwisha, passé d'indésirable à nouveau chouchou des supporters et qui a régalé face à Bruges.

On passe ensuite du côté d'OHL, ou deux joueurs crèvent l'écran depuis le début de la saison : Louis Patris et Mousa Al-Tamari. Le premier a complètement explosé cette saison, sortant de l'anonymat et ayant déjà délivré 5 passes décisives. Le second est un véritable détonateur, comme on l'a vu contre Anderlecht ou le Standard. Auteur de 3 buts cette saison, il a déjà égalé son record datant de la saison dernière.

Bien sûr, on ne peut pas passer à côté de l'excellent début de saison de Maxim De Cuyper. Le jeune prêté par le Club de Bruges à Westerlo est en train de se révéler aux yeux de la Belgique entière et a dernièrement fait plier Charleroi à lui tout seul. Le jeune joueur de 21 ans en est déjà 4 assists en 9 matchs et concentre de nombreux espoirs sur ses épaules.

Côté Club de Bruges, on a déjà brièvement évoqué le cas Kamal Sowah ci-dessus, mais il ne faut pas non plus oublier qu'Abakar Sylla vient, à seulement 19 ans, de disputer 6 matchs de Pro League - dont 5 titularisations - et deux matchs en Ligue des Champions - avec un but mémorable. Le garçon est jeune, talentueux, mais doit apprendre à gérer tant sa concentration que ses émotions.

On peut également mentionner les cas de Joseph Paintsil (Genk) ou de Marius Mouandilmadji (Seraing).