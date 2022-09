Grave blessure pour un jeune joueur de l'Equipe de France

Et une blessure de plus pour les Bleus. Forfait pour les matchs de Ligue des nations suite à une blessure au genou, le jeune Boubacar Kamara (22 ans, 3 sélections) le sera sans réellement de doute dans quelques semaines au Qatar.

Le club d'Aston Villa vient en effet de confirmer que son joueur est touché au "ligament du genou". Il avait dû être remplacé lors de la victoire contre Southampton (1-0) le 16 septembre dernier. Bien qu'il ait démarré un programme de réhabilitation, comme en informe le communiqué, les chances de le voir porter la vareuse tricolore cet hiver semblent compromises...

Aston Villa can confirm Boubacar Kamara suffered a knee ligament injury during last Friday’s victory over Southampton.



Wishing you a speedy recovery, @BoubaKamara_4! 🟣