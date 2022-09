"J'ai plus de libertés en équipe de France"

L'attaquant du PSG a trouvé le chemin des filets pour son retour avec Les Bleus.

Buteur et très remuant face à l'Autriche (2-0) jeudi soir, Kylian Mbappé (23 ans, 58 sélections et 28 buts) a pris beaucoup de plaisir au sein de l'attaque de l'équipe de France. Après la rencontre, le joueur du Paris Saint-Germain a expliqué qu'il profitait d'une plus grande liberté sur le terrain avec la sélection.

"Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi, je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. Si je prends plus de plaisir ? (Sourire) Je prends du plaisir partout", a assuré le Parisien dans des propos relayés par L'Equipe.