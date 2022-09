Les nouvelles (longues) accusations de Mathias Pogba envers son frère

Cette histoire oscille entre le drame et la tragicomédie.

Mathias Pogba avait tout prévu. Placé en détention après sa mise en examen pour extorsion et association de malfaiteurs dans l'affaire Paul Pogba, le frère du milieu de la Juventus Turin a publié très tôt ce vendredi de nouveaux messages et vidéos sur son compte Twitter. Cette nouvelle salve de message a été programmée par un "bot", explique l'ainé de la fratrie. "Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché", commence-t-il. Avant d'assurer que "les masques vont tomber comme R-Kelly, Weinstein et Mendy et vous verrez que ce n'est pas beau à voir".

Dans cette longue série de messages, Mathias Pogba porte de nouvelles accusations graves contre son frère, qui mettrait sa famille en danger. "Mon frère (...) a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants et qu'il l'a encore aujourd'hui. Si ça n'était que de l'amitié, ça pourrait aller. Le problème est qu'il s'est servi de ces relations et de leurs noms pour se protéger dans la rue et pour faire affaire avec eux dans le but qu'ils fassent des choses pour lui et qu'ils fassent couler le sang pour lui. Je n'étais pas au courant de ces agissements jusqu'à ce qu'il trahisse ses hommes de main et qu'il s'enfuit sans prévenir personne, nous abandonnant à notre sort notre mère et moi, laissant sa famille et ses proches devenir les cibles de ces bandits. Certains de nos proches s'étant déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui".

"Il a fallu que je reproche à Paul son comportement pour qu'il daigne éloigner notre mère du danger, s'occupant uniquement d'elle et abandonnant les autres. Bien sûr, il la fait loger seule sans aucune protection, tandis que lui est tranquille dans sa forteresse derrière ses gardes du corps. De plus, cela n'était pas gratuit. Il fallait que ma mère se range de son côté et plaide en sa faveur. Ce qu'elle a malheureusement accepté. (…) Quelqu'un prêt à utiliser l'histoire de vraies victimes pour se faire passer en victime. Une personne prête à marcher sur tout et tout le monde, sur sa famille, pour son plaisir, son image et sa réussite" , accuse le natif de Conakry.

Mathias Pogba affirme que son petit frère aurait tenté de l'intimider. "J'avoue que j'ai bien cru que tu envisageais de m'éliminer quand tu m'as envoyé cette équipe de gens parlant étranger qui me surveillait et me suivait, m'intimidant sur la route, me montrant qu'ils pouvaient me faire avoir un accident quand ils le voulaient, le jour où j'allais voir notre mère dans le sud. D'ailleurs, les autorités pourront peut-être repérer ces individus sur les caméras vu qu'ils m'ont suivi jusque dans l'aéroport. En tout cas, une soi-disant victime déployant des hommes de main contre des gens sans moyen pour l'intimider, c'est une histoire bizarre je dirais." De nouvelles accusations qui agitent encore un peu plus cette sordide affaire...