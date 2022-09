Thibaut Courtois défend Zeno Debast : "Ce n'est pas lui qui aurait dû être au marquage sur Van Dijk"

Constat douloureux pour Zeno Debast : le jeune défenseur du Sporting d'Anderlecht perd deux duels aériens décisifs face au Pays de Galles et aux Pays-Bas, hier soir. Face à Virgil Van Dijk, la Belgique aurait dû procéder autrement, concède Thibaut Courtois.

Hier soir, la Belgique a été défaite sur la pelouse de la Johan Cruyff ArenA (1-0). Vingt minutes avant le terme de la rencontre, Zeno Debast perd son duel aérien face à Virgil Van Dijk, qui crucifie Thibaut Courtois. Après la rencontre, le portier du Real Madrid a tenu à défendre le jeune défenseur du Sporting d'Anderlecht.

"Je ne pense pas que Zeno soit à blâmer. Face au Pays de Galles, il ne peut pas faire grand-chose sur le but encaissé. Ici, il est aux prises avec un joueur de classe mondiale tel que Virgil Van Dijk. On a commis une erreur, dans le sens où ce n'est pas lui qui devait être au marquage sur Virgil. On aurait dû y mettre Toby Alderweireld ou Amadou Onana. Je pense que Zeno Debast a joué deux bons matches."

Après la rencontre, Thibaut Courtois a relativisé la défaite, tout en sachant que la Belgique n'a pas presté à son meilleur niveau. "Nous n'avons pas joué notre meilleur match, mais nous avons eu des opportunités. Je pense qu'il ne faut pas remettre en question tout notre travail. La Coupe du Monde est un tournoi complètement différent. Vous ne pouvez pas comparer les matches de Ligue des Nations avec ceux que nous allons disputer au Qatar. Si nous avions marqué le premier but, nous aurions pu gagner très largement."