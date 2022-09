Le Real Madrid a fait un don très généreux en faveur de l'Ukraine

Le Real Madrid s'est engagé en faveur de l'Ukraine via sa fondation.

Le quotidien espagnol AS rapporte ainsi que le Real Madrid a versé un montant d'un million d'euros à l'association "Tous avec l'Ukraine" par le biais de sa fondation. Ce don a servi à l'achat de nourriture, médicaments, lits et autres besoins de base pour les victimes de la guerre et les réfugiés ukrainiens. Plus de 75.000 personnes auraient été aidées par ce don, rapporte le club madrilène.

La saison dernière, la Fondation Madridista a développé 464 projets socio-sportifs dans 71 pays et 144 en Espagne, pour prendre en charge plus de 50.000 mineurs et leurs familles, dont près de 11.000 sur le territoire espagnol.