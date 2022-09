Anderlecht corrige des chiffres "erronés" concernant la fréquentation du Lotto Park

Alors qu'une étude a récemment été publiée et relayée, y compris en nos lignes, au sujet d'une baisse de fréquentation des stades de Jupiler Pro League, le RSC Anderlecht a tenu à y réagir.

Chose rare, le RSC Anderlecht a en effet tenu à réagir à une enquête parue dans les médias - initialement dans le Nieuwsblad - et évoquant une baisse de fréquentation des stades depuis l'après-Covid 19. "Après plusieurs articles sur la baisse du nombre de fans dans les stades belges, le club est contraint de corriger certains éléments", lit-on dans le communiqué du RSCA. "Il existe de grandes différences dans les cadres de référence utilisés et les analyses se basent, entre autres, sur une erreur dans la base de données de la Pro League".

Ainsi, le Sporting affirme que la saison passée, 10% de tickets ont été vendus en plus par rapport à 2019-2020, à savoir la dernière saison avant la pandémie. "Cette saison, nous recevons le même nombre moyen de spectateurs que lors de la saison 2021-22 et 2019-20 (pré-corona). Et ceci malgré le contexte - désormais connu - après cinq matches", ajoute le RSCA.

Anderlecht reconnaît cependant qu'il existe un écart entre les tickets vendus et la fréquentation, mais précise que ce fait existait avant le Covid-19 également. "Outre l'importance d’une présentation correcte des chiffres, le RSCA a beaucoup de compréhension pour les aspirations des supporters belges, notamment en ce qui concerne les heures de début des matches. Le club tient à remercier ses fans pour leur soutien indéfectible à l'équipe de leur cœur", conclut le RSC Anderlecht.