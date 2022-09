Beveren perd son attaquant pour les 6 prochains mois

Beveren va devoir se passer de Daniel Maderner (26 ans) pour une longue période. L'attaquant autrichien s'est blessé au ligament antérieur du genou gauche contre Visé ce dimanche.

"Très mauvaise nouvelle pour Daniel Maderner . L'attaquant est tombé sur le terrain synthétique de Visé dimanche dernier, juste avant le coup de sifflet. Après plusieurs enquêtes ces derniers jours, le verdict est dur. Le ligament croisé antérieur du genou gauche semble déchiré. Il devrait être indisponible pendant au moins six mois", informe le communiqué.

La saison dernière, Maderner avait inscrit 13 buts et distribué 4 assists en 27 matchs de championnat. Il en était déjà à 4 roses et 1 assist en 7 rencontres disputées toutes cette saison toutes compétitions. Heureusement que Dieumerci Mbokani est arrivé dernièrement...

Louis Verstraete, joueur important de cet effectif, souffre toujours de problèmes de dos. Il devrait rater au moins 8 semaines de compétition.

De plus, Joan Simun Edmundsson sera absent plusieurs semaines pour une blessure au genou.

